Водитель автомобиля и двое пешеходов пострадали в результате ДТП в Мытищах

В Мытищах в результате автомобильной аварии пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 16:00 на Новомытищинском проспекте произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых совершило наезд на двух пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали водитель одного из транспортных средств и двое пешеходов 2002 и 2006 годов рождения», – говорится в сообщении.