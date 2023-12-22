В Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП: пострадали три человека

Авария произошла примерно в 21:15 на Димитровском мосту. На переправе столкнулись три автомобиля: «Honda CR-V», «Daewoo Gentra» и «Nissan X-Trail».

Как сообщили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель «Honda CR-V», двигаясь по Димитровскому мосту, не справился с управлением и столкнулся со встречными автомобилями «Daewoo Gentra» и «Nissan X-Trail».

В результате аварии пострадал водитель «Honda CR-V», а также мужчина и женщина, которые находились на пассажирских сиденьях в автомобиле «Daewoo Gentra». Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

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