В Бельгии в результате падения рождественской елки погибла женщина

На праздничной ярмарке в центре города Ауденарде в Бельгии из-за сильного порыва ветра упала двадцатиметровая рождественская елка. В результате погибла 63-летняя женщина, сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на мэра города Марника де Мелеместера.

В Бельгии в результате падения рождественской елки погибла женщина
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Всего под рухнувшим деревом оказали три человека. Их доставили в больницу. Одну пострадавшую медикам спасти не удалось, еще две женщины получили незначительные травмы.

В связи с произошедшим власти города приняли решение закрыть ярмарку. Расследованием инцидента занимается прокуратура провинции Восточная Фландрия. По данным VRT, ранее от местных жителей поступали жалобы на то, что елка была криво установлена.

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