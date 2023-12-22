В Бельгии в результате падения рождественской елки погибла женщина

На праздничной ярмарке в центре города Ауденарде в Бельгии из-за сильного порыва ветра упала двадцатиметровая рождественская елка. В результате погибла 63-летняя женщина, сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на мэра города Марника де Мелеместера.

Всего под рухнувшим деревом оказали три человека. Их доставили в больницу. Одну пострадавшую медикам спасти не удалось, еще две женщины получили незначительные травмы.