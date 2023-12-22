В Уфе следователи устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате падения наледи на крышу автомобиля

<p>Ленинским межрайонным следственным отделом по г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услугу, не отвечающих требованиям безопасности).</p> <p>По предварительным данным, вечером 21 декабря 2023 года на крышу припаркованного автомобиля, за рулем которого находилась 24-летняя девушка, упала наледь с крыши многоквартирного дома по улице Ленина. В результате девушка была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.</p> <p>В настоящее проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, опрашиваются очевидцы, руководство и работники коммунальных служб. В ходе проверки действиям (бездействию) работников управляющей компании и собственников квартир, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с кровли и конструкций дома, будет дана правовая оценка.</p>