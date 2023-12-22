В Дагестане мужчина сбил инспектора ДПС на встречной полосе

Водитель из Дагестана сбил инспектора ГИБДД, когда ехал по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Отмечается, что лейтенант Ибрагим Д. патрулировал окрестности села Зибутли-Миатли. Остановился, чтобы осмотреть автомобиль, стоящий на обочине из-за поломки. В это время по встречной полосе ехал Нахир И. Он не заметил инспектора и сбил его.