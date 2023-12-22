В Дагестане мужчина сбил инспектора ДПС на встречной полосе

Водитель из Дагестана сбил инспектора ГИБДД, когда ехал по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В Дагестане мужчина сбил инспектора ДПС на встречной полосе
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Отмечается, что лейтенант Ибрагим Д. патрулировал окрестности села Зибутли-Миатли. Остановился, чтобы осмотреть автомобиль, стоящий на обочине из-за поломки. В это время по встречной полосе ехал Нахир И. Он не заметил инспектора и сбил его.

Полицейский доставлен в больницу. У него диагностированы переломы и сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. Служебный автомобиль Skoda тоже не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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