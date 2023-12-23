Движение на Новорижском шоссе в районе пересечения с Мякининским шоссе затруднено из-за мелких ДТП
Несколько мелких ДТП произошло на Новорижском шоссе в районе пересечения с Мякининским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвыю
«На Новорижском шоссе в направлении области (д. 1а по Мякининскому шоссе) произошло несколько мелких ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.