В Калмыкии в ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека

ЭЛИСТА, 22 декабря. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей на 20-м км автодороги Астрахань - Элиста привело к гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Еще пять человек, включая троих детей, пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Республике Калмыкия.

"Примерно в 16:07 мск на 20-м км автодороги Астрахань - Элиста (территория Целинного района) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - ВАЗ-2114, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли трое граждан, находившихся в легковом автомобиле ВАЗ-2114, из них один - малолетний", - говорится в сообщении.

Водителю и четырем пассажирам из автомобиля Toyota Camry, из которых три несовершеннолетних, оказана медицинская помощь. Водитель и пассажиры, находившиеся в автомобиле Volkswagen Tiguan, не пострадали. Трое погибших - это семья, уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Целинного района организовала проверку по факту ДТП, ход проводимой органами полиции проверки взят на контроль. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля 1999 года рождения выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry. Все пострадавшие доставлены в медучреждение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.