В Дагестане из-за тумана столкнулись 16 автомобилей (видео)

В четверг 21 декабря в Дагестане произошло массовое ДТП. Пресс-служба МВД сообщает, что инцидент произошел на 781 км федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в Кумторкалинском районе республики. Как выяснилось позже, в аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.

«По предварительным данным, причиной аварии стал туман, а также несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся машин», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Пострадавших доставили в больницы Махачкалы, пишет источник со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Состояние всех доставленных оценивается как среднетяжелое.