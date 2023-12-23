На севере Волгограда в лобовом ДТП пострадали 3 человека
Происшествие произошло 22 декабря в Тракторозаводском районе.
Как рассказали в региональном главке МВД, примерно в 19.35 75-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по ул. Костюченко в сторону 3-ей продольной магистрали.
Выехав на полосу встречного движения, пенсионер столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», под управлением 35-летнего водителя.
В ведомстве отметили, что сам водитель «ВАЗа» и его 36-летняя и 58-летняя пассажирки были доставлены в больницу.