На севере Волгограда в лобовом ДТП пострадали 3 человека

Происшествие произошло 22 декабря в Тракторозаводском районе.

Как рассказали в региональном главке МВД, примерно в 19.35 75-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по ул. Костюченко в сторону 3-ей продольной магистрали.

Выехав на полосу встречного движения, пенсионер столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», под управлением 35-летнего водителя.