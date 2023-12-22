В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погиб человек

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе в Новосибирской области. В результате ДТП один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате происшествия водитель автомобиля, мужчина 1962 года рождения погиб, три пассажира легковушки: двое мужчин 1991 [г. р.] и 1995 [г. р.] и женщина 2000 [г. р.] доставлены в районную больницу, характер травм уточняется", - говорится в сообщении.