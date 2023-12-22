В Туве школьный автобус попал в ДТП, пострадали не менее девяти человек

На автодороге Кызыл — Эрзин в Туве школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали не менее девяти человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на управление Госавтоинспекции МВД по республике. По данным ГАИ, на момент аварии в автобусе находились 17 детей и один взрослый сопровождающий и водитель. Школьников везли домой в сторону левобережных дач Кызыла. "По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять детей и сопровождающий из школьного автобуса. Водитель легковой автомашины госпитализирован в реанимационное отделение, двоим его несовершеннолетним пассажирам назначено амбулаторное лечение", — сообщили в пресс-службе. Предварительно установлено, что водитель автобуса не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ-2115, и допустил столкновение с ним. 18 декабря в Башкортостане школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате шестеро детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый пострадали, их госпитализировали.