Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы
Пешеход получил смертельные травмы в результате наезда грузовика на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«На ул. 1-я Останкинская водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход скончался на месте», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что на месте происшествия работают госавтоинспекторы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.