В Алма-Ате автобус протаранил толпу на остановке

В Алма-Аты автобус протаранил толпу людей на остановке общественного транспорта недалеко от горбольницы №7, три человека погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

По данным агентства, инцидент произошел в районе 18:15. В автобусе маршрута 47 между водителем-женщиной и пассажиром случился конфликт, в результате которого второй ударил первую. Это привело к тому, что женщина потеряла сознание, а автобус стал неуправляемым и протаранил четыре автомобиля и толпу на остановке.

От произошедшего пострадали семь человек, трое из них скончались на месте до приезда скорой от полученных травм. Все остальные были доставлены в больницу, у троих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, у одного также был перелом левого бедра. Еще одним пострадавшим оказался 15-летний подросток, его доставили в детскую городскую клиническую больницу №2 с переломом костей левой стопы.