Водитель Audi насмерть сбил переходившего дорогу на зеленый свет пешехода на юго-западе Москвы

Водитель Audi насмерть сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет на ул. Поляны. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На ул. Поляны (в районе д. 5) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.