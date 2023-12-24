Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре» в Москве
Смертельное ДТП произошло 24 декабря на юго-западе Москвы, где 23-летний водитель иномарки совершил наезд на переходившего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора пешехода.
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулся и загорелся автомобиль. Находившиеся в нём водитель и пассажир погибли.