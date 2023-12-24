Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре» в Москве

Смертельное ДТП произошло 24 декабря на юго-западе Москвы, где 23-летний водитель иномарки совершил наезд на переходившего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора пешехода.

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре» в Москве
© РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулся и загорелся автомобиль. Находившиеся в нём водитель и пассажир погибли.

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