Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре» в Москве

Смертельное ДТП произошло 24 декабря на юго-западе Москвы, где 23-летний водитель иномарки совершил наезд на переходившего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора пешехода.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — отмечается в сообщении.