В Екатеринбурге водитель скрылся с ДТП, в котором пострадал ребенок

В Екатеринбурге 22 декабря в 23:55 на улице Бисертская, 130 водитель Range Rover врезался в Lada Largus, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, который находился в отечественном автомобиле. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.