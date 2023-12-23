В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Амурском районе Хабаровского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. В результате происшествия локомотив вышел из колеи пути, при этом опрокидывания удалось избежать.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившимся в габарите пути автомобилем, — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на 277 километре перегона Падали-Эльбан Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на участке проводятся аварийно-спасательные работы.

Ранее два поезда столкнулись в Ульяновской области. В одном из них находились 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка. За медицинской помощью после аварии обратились 25 человек, в том числе один несовершеннолетний, никому из них не потребовалась госпитализация. Столкновение поезда с локомотивом произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции», отметили в РЖД.