В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Кагальницком районе Ростовской области в ДТП с легковушкой и микроавтобусом погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель за рулем Great Wall не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Great Wall, водитель и пассажир микроавтобуса.

«Количество пострадавших в результате происшествия уточняется. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в ведомстве.