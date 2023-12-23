Трасса в Свердловской области оказалась заблокирована после ДТП с тремя фурами

На трассе "Тюмень-Екатеринбург" произошло ДТП с участием трех большегрузов, движение в сторону Екатеринбурга ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале "ГИБДД Свердловской области". Авария произошла в Талицком районе, на 230-м километре трассы. О пострадавших не сообщается. "По предварительным данным, произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии", - отмечается в сообщении ГИБДД. На фото с места происшествия видно, что авария произошла на дороге с разделительным отбойником. Одна из фур оказалась в кювете. В нее врезался автовоз с полуприцепом и еще одна фура. Две последние машины развернуло поперек проезжей части.