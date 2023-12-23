В ДТП в Югре погибли три человека

ТАСС, 23 декабря. Три человека погибли в результате ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"Сегодня около 07:40 (05:40 мск) на 53-м км автодороги Сургут - Лянтор, по предварительным данным, женщина - водитель автомобиля Subaru - выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте", - говорится в сообщении.