Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на севере Москвы

Легковой автомобиль сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на ул. Онежская, 10-летний мальчик госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.