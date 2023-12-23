Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на севере Москвы
Легковой автомобиль сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на ул. Онежская, 10-летний мальчик госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На ул. Онежская 23-летний водитель автомобиля Ford сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. 10-летний мальчик госпитализирован», – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.