Автобус с детьми въехал в грузовик в Удмуртии

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, информация о пострадавших уточняется, сообщили в региональном ГИБДД. Всего в транспортном средстве находились 17 несовершеннолетних и пять сопровождающих, их осматривают медики. Авария произошла на 205-м км автомобильной дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» в Якшур-Бодьинском районе. Водитель автобуса 1963 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем MAN под управлением мужчины 1980 года рождения. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено.

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Ранее в Ставропольском крае перевернулся автобус с девятью школьниками и двумя учителями. В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что водитель выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением. По факту аварии началась проверка. В салоне находились дети в возрасте 14–16 лет и двое взрослых.