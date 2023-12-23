Сразу 12 машин столкнулись на Новорижском шоссе в Москве
12 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Москве 23 декабря. В результате аварии пострадало два человека, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.Движение в районе затруднено. Водителей просят добираться до места назначения объездными путями, заявили в московском департаменте транспорта.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельство дорожного инцидента.
Ранее в Алматы произошел неуправляемый наезд автобуса на толпу людей. В результате погибли три человека, еще четыре получили различные травмы.