На Луговой улице во Владивостоке двое водителей устроили драку на проезжей части, один из мужчин серьезно пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал News.Vl.

На видеозаписи инцидента видно, что двое мужчин избивают друг друга кулаками и падают на асфальт. Следом за ними образовался затор из автомобилей. Дочь одного из участников потасовки сообщила, что ее отец получил серьезные травмы, включая сотрясение мозга, перелом носа и лицевых костей. Она разыскивает свидетелей произошедшего.

О причинах конфликта и состоянии другого участника драки не сообщается.

До этого в Свердловской области три столкнувшихся большегрузных автомобиля заблокировали движение по трассе Тюмень — Екатеринбург. Одна из большегрузных фур при этом оказалась в кювете.