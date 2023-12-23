На западе Москвы произошло массовое ДТП

На западе Москвы столкнулись 10 машин. Движение в сторону центра затруднено, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

Инцидент произошел в 1-м Сетуньском проезде (в районе дома 10 строения 1).

В аварию попали внедорожники, такси, грузовики и другие транспортные средства. Часть автомобилей получила серьезные повреждения.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у одной из машин.