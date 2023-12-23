Под Ярославлем опрокинулся экскурсионный автобус со школьниками, двое пострадали

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram-канале, что в Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, которые ехали на экскурсию. По данным главы региона, в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых, в результате аварии с черепно мозговой травмой и с ушибом плеча в больницу Ростова были доставлены двое взрослых. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. 23 декабря в Усть-Абакане обвалилась установленная на рыночной площади посадочная платформа деревянной горки, когда на ней катались дети. Есть пострадавшие, детям оказывается медицинская помощь. По данным местных пабликов, у одной из пострадавших девочек в результате падения появились два открытых перелома на левой ноге и была раздроблена лодыжка.