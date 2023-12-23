В Подмосковье произошла перестрелка

В подмосковном городе Видное произошла перестрелка между двумя компаниями мужчин. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Московской области в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 22 декабря 2023 года ночью возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, переросший в перестрелку», — говорится в сообщении.

По данным СУ СК, трое из участников конфликта получили огнестрельные ранения. Их доставили в медучреждение. Один скрылся с места происшествия. При этом одного из пострадавших спасти не удалось.

Следком возбудил уголовное дело по статье 105 УК России. На данный момент проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.