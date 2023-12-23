Автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области

В Ярославской области, рядом с городом Ростов, опрокинулся автобус с 20 школьниками и 15 взрослыми из Владимирской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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По его данным, ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района (17 км к югу от Ростова). Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились жители города Струнино — 20 детей и 15 взрослых, они ехали на экскурсию. Травмы получили два человека.

«К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу Ростова. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе.