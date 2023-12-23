Автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области
В Ярославской области, рядом с городом Ростов, опрокинулся автобус с 20 школьниками и 15 взрослыми из Владимирской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его данным, ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района (17 км к югу от Ростова). Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились жители города Струнино — 20 детей и 15 взрослых, они ехали на экскурсию. Травмы получили два человека.
«К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча», — написал губернатор в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницу Ростова. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе.
Ранее сообщалось, что в субботу в Хакасии обвалилась трехметровая горка, когда на ней катались дети. Пострадали 8 человек.