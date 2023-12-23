Движение на МКАД в районе Боровского шоссе затруднено из-за аварии с возгоранием автомобиля

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 49 км МКАД в районе Боровского шоссе, одно из транспортных средств оказалось на полосе встречного движения и загорелось. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 49 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате чего один из них оказался на полосе встречного движения и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.