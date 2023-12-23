Haber Global: мужчина захватил заложника в Турции и требует встречи с главой МВД

Вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая, сообщает телеканал Haber Global. Журналисты сообщают, что патруль жандармерии попытался остановить грузовик на въезде на трассу, но вооруженный мужчина потребовал от водителя продолжать движение. В ответ на это жандармы открыли предупредительный огонь в воздух и остановили машину. Движение на автобане перекрыли. На место происшествия стянули дополнительные подразделения силовиков, которые пытаются убедить мужчину сдаться. Мужчина начал трансляцию в соцсетях, в которой просит главу МВД разобраться в своей истории. По его словам, ему грозит опасность и он может это подтвердить. Мужчина уточнил, что не является психически больным. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".