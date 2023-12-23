В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек

"Авария произошла сегодня вечером на 5-м км автодороги Уфа - Чишмы. По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем BMW выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с ВАЗ-2115, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате аварии водитель BMW погиб до приезда скорой медицинской помощи, его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Также за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.