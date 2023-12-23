Опубликовано видео смертельного «огненного» ДТП в Москве
В Москве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, один из них отбросило на встречную полосу, он загорелся. Два человека погибли, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 23 декабря в 18.50 на внешней стороне 49-го километра МКАД. В соцсетях опубликовано видео момента аварии.
На кадрах видно, как белая иномарка на большой скорости пытается перестроиться во второй ряд, ее заносит, и она поочередно задевает несколько автомобилей. Один из них переворачивается. Из ролика неясно, какая из машин загорелась.
Обстоятельства аварии уточняются. Департамент транспорта столицы сообщает, что движение в районе ДТП затруднено. Дорожники просят выбирать альтернативные маршруты.
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