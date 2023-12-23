Опубликовано видео смертельного «огненного» ДТП в Москве

В Москве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, один из них отбросило на встречную полосу, он загорелся. Два человека погибли, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

На кадрах видно, как белая иномарка на большой скорости пытается перестроиться во второй ряд, ее заносит, и она поочередно задевает несколько автомобилей. Один из них переворачивается. Из ролика неясно, какая из машин загорелась.