Опубликовано видео смертельного «огненного» ДТП в Москве

В Москве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, один из них отбросило на встречную полосу, он загорелся. Два человека погибли, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 23 декабря в 18.50 на внешней стороне 49-го километра МКАД. В соцсетях опубликовано видео момента аварии.

На кадрах видно, как белая иномарка на большой скорости пытается перестроиться во второй ряд, ее заносит, и она поочередно задевает несколько автомобилей. Один из них переворачивается. Из ролика неясно, какая из машин загорелась.

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Обстоятельства аварии уточняются. Департамент транспорта столицы сообщает, что движение в районе ДТП затруднено. Дорожники просят выбирать альтернативные маршруты.

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