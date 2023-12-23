В Калининградской области в ДТП пострадали трое детей

Трое детей пострадали в результате столкновения автомобилей "Опель" и "Рено" в Калининградской области. Авария произошла в поселке Фурманово Гусевского района, сообщило управление ГИБДД УМВД по региону.

"В субботу в 17:29 мск в поселке Фурманово Гусевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Они направлены в детскую областную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля "Опель", избегая столкновения с выехавшим на его полосу автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Рено". В результате аварии получили травмы трое детей из автомобиля "Рено"2010, 2015, 2018 годов рождения.