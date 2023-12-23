Названа причина смертельного ДТП со сгоревшей машиной в Москве

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «ГАЗель» и «Грейт Вол», который от удара выбросило на полосу встречного движения и он загорелся. После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружены тела двух человек — водителя и пассажира, — сообщили в столичной прокуратуре.