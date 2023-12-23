Автомобиль протаранил автобус под Ярославлем, пострадали четверо

В УМВД России по Ярославской области заявили, что автомобиль протаранил автобус в Рыбинске, частично влетев в салон, пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости. По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 23 декабря, в Рыбинске. В МВД подчеркнули, что по предварительной информации, пострадали четыре человека — водитель автомобиля и трое пассажиров. В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. До этого в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на западе Москвы пострадали четыре человека. По предварительным данным, на Веерной улице водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на светофор. В результате происшествия пострадали 4 пассажира автобуса. Всех их доставили в медицинские учреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится проверка.