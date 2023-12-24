В Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте.
К посту прикреплено фото происшествия.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.