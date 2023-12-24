В Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей
© РИА Новости

«Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте.

К посту прикреплено фото происшествия.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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ВАЗ 2114
Nissan
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