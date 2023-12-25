В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузовика

Четыре человека погибли в ДТП на 126-м километре дороги Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю.

По информации ведомства, водитель Renault Logan допустил занос, после чего автомобиль выехал на встречку, где после столкнулся с грузовиком Volvo.

Водитель Renault и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка, погибли на месте происшествия. Женщина, которая также была пассажиркой, скончалась в машине скорой помощи.

16-летний подросток выжил. Его госпитализировали.

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