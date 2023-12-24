Солистка группы "Цыпочки" погибла в автокатастрофе

Погибла Лора Линч, вокалистка и бас-гитаристка культовой техасской "девичьей" группы "Цыпочки (The Chicks, ранее - Dixie Chicks). Как передает сегодня NBC, артистки не стало в Техасе в результате страшной автокатастрофы.

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Линч ехала по трассе 62, когда ее лоб в лоб протаранила машина, выехавшая на встречную полосу, идя на обгон, сообщает NBC News.

Инцидент подтвердили в Департаменте общественной безопасности штата. ДТП произошло в пятницу около шести вечера в Эль-Пасо. Певице было 65 лет.

Некролог появился также на аккаунтах ее группы в соцсетях.

Лора умерла на месте - прибывшим парамедикам оставалось лишь констатировать смерть артистки. В полиции отметили, что певица не была пристегнута ремнем безопасности.