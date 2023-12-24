Авария с участием автомобиля и пешехода произошла на юго-западе Москвы, движение затруднено

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на ул. Поляны, движение затруднено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На ул. Поляны (в районе д. 5) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.