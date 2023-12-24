Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, на Каширском шоссе (в районе д. 52).
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В Дептрансе заметили, что движение в районе инцидента осуществляется по 1 полосе из 5 и призвали автолюбителей выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что Москве три автомобиля попали в ДТП. Один из них был отброшен на встречную полосу и загорелся.
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