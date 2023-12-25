СМИ: погибший у ТЦ в Москве пешеход сбит Lamborghini, у владелицы которой 100 штрафов

В Москве пешехода у торгового центра «Метрополис» сбил Lamborghini, у владелицы которой 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает «РЕН ТВ». Мужчина погиб. Неизвестно, была ли 33-летняя женщина, владелица салонов красоты, за рулем машины в момент смертельной автоаварии. Известно, что автомобиль сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».