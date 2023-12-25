Погибли четыре человека: сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП

По предварительной информации, водитель 2001 г.р., управляя автомобилем Хендай Солярис, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Киа Церато, под управлением водителя, год рождения которого устанавливается.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Киа Церато, водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис, год рождения которых устанавливается, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажир автомобиля Киа Церато (год рождения устанавливается).