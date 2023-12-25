Водитель Exeed сбил насмерть мужчину на Юго-Восточной хорде
Мужчину, который переходил в неположенном месте Юго-Восточную хорду, насмерть сбил водитель автомобиля Exeed. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.
«Сегодня около 1:00 на Юго-Восточной хорде, перед съездом на Рязанский проспект, водитель автомобиля Exeed, двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном для этого месте», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП мужчина-пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. «Госавтоинспекция Москвы в очередной раз обращается к пешим участникам дорожного движения: переходите скоростные магистрали только в установленных для этого местах, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения», – заключили в ведомстве.