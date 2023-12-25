Район Текстильщики вышел в лидеры по безопасности дорожного движения

25.12.2023. Показатель района Текстильщики по количеству дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2023 года стал одним из лучших среди районов ЮВАО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Районная аналитика Москвы» со ссылкой на данные ГИБДД Москвы. «Опубликована статистика по ДТП на дорогах Москвы за 11 месяцев. С начала 2023 года в столице зафиксировано более семи тысяч ДТП с пострадавшими и погибшими», — сообщили аналитики. В ЮВАО меньше всего ДТП произошло в районах: Южнопортовый, Капотня, Текстильщики и Некрасовка. В 38 авариях в районе Текстильщики пострадали 42 человека.