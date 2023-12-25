Школьный автобус вспыхнул на трассе в Новосибирской области

На трассе в Карасукском районе во время движения загорелся школьный автобус. В результате никто не пострадал. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил глава района Александр Гофман в холе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

По словам главы Карасукского района, инцидент произошел утром в понедельник, 25 декабря, около села Павловка. В момент возгорания в автобусе находился один водитель.

«Автобус утром двигался в Павловку из Карасука, водитель был один, по дороге произошло возгорание электропроводки, ребятишек мы другим автобусом доставили», — отметил Александр Гофман.