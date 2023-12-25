В Слободском районе произошло смертельное ДТП

В Слободском районе произошло смертельное ДТППервоисточникиещё 225 декабря, 10:16В ГИБДД рассказали подробности происшествия.© ПервоисточникВечером, 22 декабря, в Слободском районе на 8 км автодороги «Слободской – Нагорск» произошло ДТП, по данным ГИБДД, водитель КАМАЗа наехал на припаркованный УАЗ. В результате происшествия водитель УАЗа погиб.ДТПУАЗГИБДДГлавное из автомираБольше новостейПервоисточник: главные новостиДефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — региональный бизнес о кадровых планах на 2024 годТоп-12 неудач кировского бизнесаВ ноябре на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено 330 млрд рублей