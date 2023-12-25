В Слободском районе произошло смертельное ДТП

В ГИБДД рассказали подробности происшествия.

В Слободском районе произошло смертельное ДТП
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Вечером, 22 декабря, в Слободском районе на 8 км автодороги «Слободской – Нагорск» произошло ДТП, по данным ГИБДД, водитель КАМАЗа наехал на припаркованный УАЗ.

В результате происшествия водитель УАЗа погиб.

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