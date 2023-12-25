Грецкие орехи рассыпались по трассе после ДТП в Иркутской области

В Иркутской области трасса оказалась засыпана коробками с грецкими орехами после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону. Инцидент произошел в Нижнеудинском районе.

«По предварительной информации, водитель большегруза «Volvo», двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением, допустив занос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с тягачом Freightliner, в результате которого из прицепа фуры выпали коробки с грецкими орехами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель тягача Freightliner доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

До этого стало известно, что в Омской области кабину грузовика «КамАЗ» раздавило бревнами после ДТП. Водитель «КамАЗа», который перевозил кругляк хвойной породы, в районе 14-го километра съехал в левый по ходу движения кювет, после чего груз сошел на кабину фуры.