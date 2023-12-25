В Кургане такси провалилось в строительную яму

ТАСС, 25 декабря. Автомобиль такси снес дорожное ограждение и съехал в яму, где проходили ремонтные работы водоснабжающей организации в Кургане. В результате водитель погиб, двое пассажиров пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Около 05:30 (03:30 мск), вблизи дома №75 на проспекте Конституции в Кургане водитель 2003 года рождения, двигаясь на автомобиле Lada Granta, допустил наезд на препятствие в виде дорожного ограждения с последующим съездом в место проведения ремонтных работ, проводимых АО "Водный союз". В результате происшествия водитель скончался в медицинском учреждении. Пассажиры 1990 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.