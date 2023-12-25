В Туве возбудили дело о ДТП со школьным автобусом

Сотрудники СК возбудили уголовное дело о ДТП с участием школьного автобуса в окрестностях столицы Республики Тыва Кызыла. После аварии несколько человек, в том числе несовершеннолетние, попали в больницу.

Авария произошла вечером 22 декабря на автодороге между Кызылом и Эрзином. Столкнулись "Газель Некст", в которой возвращались домой после уроков 17 учащихся гимназии № 5, и ВАЗ 2115 с водителем и двумя пассажирами. В результате ДТП несколько человек, включая пятерых детей, получили травмы. Сейчас здоровье пострадавших вне опасности.