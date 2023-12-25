«Ингосстрах» выяснил, в чем главные причины большинства ДТП

«Ингосстрах» и Финансовый университет провели совместное исследование по дорожно-транспортным происшествиям в 37 самых крупных по численности городах России. Об этом сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».

«В целом почти каждый шестой водитель попадал в аварии за последние три-пять лет. Чаще других в аварии попадают жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть меньше — водители Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Любопытно, что москвичи показали самый низкий результат по аварийности (8,8%). Также реже остальных участниками ДТП становятся жители Астрахани (9,9%), Томска (11,6%) и Владивостока (12%)», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, каждая вторая авария произошла из-за того, что ее участники не разъехались на перекрестке (46,9%). На втором месте по популярности превышение скорости (24,1%), а на третьем — несоблюдение сигналов светофора (11,4%).